Ласточка, Зорька и Стрелок стали добычей конокрадов из Украины

Инциденты произошли накануне, 21 августа, в одном из сёл Григориопольского района.

Хозяин Ласточки, пасшейся на лугу, обнаружил ее пропажу в обед, когда пришёл напоить. За помощью он обратился к участковому инспектору. Был проведён опрос жителей близлежащих населённых пунктов. Милиционеры выяснили, где и когда сельчане видели всадника на скакуне, похожем по описанию на украденного.

– Около четырёх часов дня правоохранители совместно с жителями соседнего с. Котовка сумели предотвратить кражу ещё одной лошади. В ходе погони за двумя всадниками, которые по полям двигались в направлении к границе с Украиной, сельчане догнали одного из них. Им оказался 51-летний житель с. Маяки Красноокнянского района Одесской области. Подозреваемого задержали. Украденную им кобылу Зорьку вернули законной владелице, – рассказали в МВД Приднестровья.

Соучастнику преступления всё же удалось скрыться. Предположительно, он ускакал на Стрелке – жеребце, похищенном с пастбища на окраине с. Котовка. Заявление о его пропаже в милицию поступило вечером.

В ходе проведённых розыскных мероприятий уже ночью украденную из Карманово Ласточку нашли привязанной в лесу, в нескольких километрах от села. Скотину вернули хозяину.