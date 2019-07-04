Ландшафт этнического маргинала

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Иван Думиника – о ресурсе Молдовы, болгарах, науке и личном драйве

Имя доктора истории Института культурного наследия Министерства образования, культуры и исследований Молдовы Ивана Думиники сегодня на слуху, как только речь заходит о болгарах.

«АиФ в Молдове» выясняла, как этому молодому человеку удалось стать экспертом в такой сложной науке, как история и культура целого народа.

Булка – это не хлеб

– Иван, вы не раз отмечали, что относите себя к этническим маргиналам. Так, по выражению Л. Гумилёва, называют детей, родившихся у родителей разных национальностей, когда им сложно определять свою идентичность. Поэтому для них определяющий фактор – ландшафт, где они развиваются. Расскажите о месте, которое вас взрастило.

– Мои родители – мама Домника Дмитриевна, отец Иван Георгиевич. Я и Соня, моя сестра-двойняшка, родились в Чадыр-Лунге, после окончания 4 класса мы переехали в село Твардица Тараклийского района, откуда мама родом. И там, куда бы я ни пошёл, со мной говорили только на болгарском языке, которого ни я, ни сестра не знали. Вечерами после дневных забот мама садилась вместе с соседками возле ворот и, выполняя какую-то работу, с ними разговаривала. Я всегда крутился рядом, помогал маме, слушал и запоминал. Очень смешным мне казалось слово «булка» – «невестка». Как бы там ни было, но к 1 сентября я уже сносно говорил по-болгарски. Мой ландшафт – это Твардица, где я осознал себя частью болгарского народа.

Юниор в науке

– Говорят, твардичане гордятся вами ещё с тех пор, когда вы учились в школе. Чем вы заслужили такое к себе отношение?

– В школе мне было скучно на уроках истории. В объяснениях учителя мне не хватало красочности и живых подробностей. Поэтому, став постарше, я придумывал сценки с историческими личностями в главных ролях и разыгрывал их с одноклассниками на уроках. Спасибо учительнице истории Анне Ивановне Тукан, которая давала мне свободу действий и тем самым укрепила во мне желание стать историком. Обучаясь в лицее, начал записывать воспоминания бабушек и дедушек об их молодости. Из тех рассказов, а не из учебников, узнал о голоде 1946–1947 годов, о депортации болгар в Сибирь и в Казахстан в 1941 и 1949 годах. В старших классах начал участвовать в олимпиадах по истории и занимать призовые места.

– Вы пишете статьи и монографии на молдавском языке, но, приехав поступать в столичный университет, едва могли объясниться на нём…

– Это так! В болгарском селе не было возможности практиковаться в молдавском. Когда я поступил на истфак Кишинёвского госуниверситета, то, устраиваясь в общежитие, попросил коменданта поселить меня с парнем, который ни слова не говорит на русском. И мне такого соседа нашли. Первое время мы общались, как Робинзон Крузо и Пятница. Но постепенно стали хорошо понимать друг друга и сильно продвинулись в изучении языков: я – в молдавском, он – в русском.

С первого курса я участвовал в научных конференциях. Первый доклад о голоде среди бессарабских болгар составил на основе моих полевых школьных исследований. Научным руководителем стал в то время продекан исторического факультета Госуниверситета Ион Гуменый. В Национальном архиве РМ, куда я обратился за документами, разрешалось работать только с третьего курса. Пришлось соврать, но мою ложь быстро раскрыли. Тем не менее, заметив мое исследовательское рвение, разрешили работать в архиве…

Получив степень лиценциата, я подал документы на мастерат в болгарский университет «Святых Кирилла и Мефодия» в Велико-Тырново. Там защитил магистерскую работу и поступил в докторантуру… Когда я заканчивал учёбу в Болгарии, мне предложили остаться на кафедре и заниматься наукой. Предложение было очень заманчивым, в том числе и с материальной стороны, но я вернулся домой. В Болгарии я понял: Молдова, какая она ни есть, но это моя страна. Я хочу жить и заниматься любимым делом там, где родился.

«Пора молдавским властям пересмотреть свой взгляд на национальные меньшинства как на некое бремя для государства. Не зря в Ватикане в священной охране Папы Римского служат не итальянцы, а солдаты швейцарской гвардии».

Переступить язык

– Зачем болгары добиваются для Тараклийского района национально-культурного статуса?

– Четыре года назад, как вы помните, парламент принял в первом чтении законопроект о присвоении Тараклийскому району национально-культурного статуса. У жителей района нет сепаратистских настроений. Речь о делегировании бóльших полномочий по культурным вопросам. Болгары хотят обезопасить себя от бесконечных административных реформ, во время которых происходит перекраивание района, где компактно живут их соплеменники. Например, в 90-х годах район хотели ликвидировать, по этому поводу даже проводился референдум.

В ходе недавней избирательной кампании Тараклийский район не дотягивал по количеству жителей до избирательной нормы. Но в связи с тем что тут компактно проживают болгары, они получили возможность избрать в Тараклии своего депутата по одномандатному округу. Я рад, что в новом составе парламента у болгар есть два своих представителя.

– Иван, вы более десяти лет занимаетесь болгаристикой, исследуете проблемы этнических меньшинств Молдовы. Как вы считаете, власти страны видят ресурс в нацменьшинствах?

– Недавняя смена власти в государстве и то, как это произошло, – эти события должны стать уроком для наших политиков. Прецедент июня 2019 года показал, что одними из надёжных защитников государственности и целостности Молдовы являются этнические меньшинства. Кто первым встал на защиту новой власти? Болгары и гагаузы! Пока кто-то выжидал, как всё решится, примар Тараклии Сергей Филипов высказался в защиту нового правительства Республики Молдова.

Все знают, что Майя Санду выступает за румынский язык, а в блоке ACUM есть немало сторонников унионизма. Но болгары, гагаузы, русские, украинцы и представители других национальностей, для которых тема объединения с Румынией очень волнительна, в минуту опасности для государства отложили щепетильную тему в сторону и встали на защиту государственности Молдовы.

Пора молдавским властям пересмотреть свой взгляд на национальные меньшинства как на некое бремя для государства. Не зря в Ватикане в священной охране Папы Римского служат не итальянцы, а солдаты швейцарской гвардии.

Доисторический уровень

– Иван, вы шесть лет работаете научным сотрудником в Академии наук Молдовы. Чем живёт историческая наука?

– Исторические исследования, на мой взгляд, остались на уровне 30-летней давности, только поменяли героев. Читая исторические статьи, всегда обращаю внимание, какими архивными источниками пользовался автор. Приходится отмечать, что историки чаще повторяют друг друга, вместо того чтобы добывать неизвестные факты и архивные документы.

А как проводить изыскания, если у государства никогда нет денег на науку? Наверное, только в Молдове сотрудники Академии наук берут отпуска за свой счёт, чтобы проводить полевые исследования. Про зарплату даже говорить не хочется. В Румынии научный сотрудник получает €1 тыс. евро и может свободно заниматься своим делом. А я до прошлого года получал зарплату в €100. Как на такие деньги молодому учёному содержать семью, платить за съёмное жильё да ещё выкраивать средства на поездку на научные конференции? Стоит ли удивляться, что молодёжь не идёт в Академию наук, а молдавская наука находится в глубокой стагнации.

– Вы уходите в отпуск. Чем займётесь на отдыхе?

– Конечно, работой! В последнее время мне интересен не общий контекст событий, а истории конкретных личностей. По примеру французской школы анналов через биографии людей я пытаюсь прослеживать общую историю. Проведу полевые исследования среди жителей Тараклии, чьи родители, бабушки и дедушки оказались в депортации в годы сталинизма. С уходом этих людей исчезает эпоха и большой пласт информации. Поэтому надо спешить!

ДОСЬЕ

Иван Думиника родился в Чадыр-Лунге, ему 31 год. Окончил факультет истории и психологии ГУМ. Во время обучения на докторантуре в университете Велико-Тырново был удостоен титула «Лучший иностранный студент года». В 26 лет стал одним из самых молодых докторов наук Молдовы. Автор более 100 публикаций и 5 монографий об истории и культуре болгар республики.

Награждён юбилейной медалью «25-летие архиерейской хиротонии главы Молдавской православной церкви». Удостоен болгарской медали «Иван Вазов» за вклад в развитие болгаристики.

Татьяна СОЛОВЬЁВА