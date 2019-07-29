Лабораторные анализы подтвердили диагноз «бешенство» у ребёнка из Ставчен, который скончался после укуса собаки

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Лабораторные анализы подтвердили диагноз «бешенство» у 11-летнего ребёнка из муниципия Кишинёв, который скончался после того, как его укусила собака. Инцидент произошёл в июне.

Для того, чтобы подтвердить анализы биологический материал был отправлен в референс-центр по бешенству во Францию. В лаборатории был проведён анализ биопсии головного мозга и кожи. В результате этого образцы биопсии оказались положительными на наличие бешенства, передаёт unimedia.info.

Напомним, что собака укусила мальчика в июне, когда ребёнок отдыхал в лагере. Его мать сразу обработала рану, но через месяц у ребёнка появились симптомы бешенства. При госпитализации у ребёнка наблюдались признаки дезориентации, галлюцинации и судороги. 17 июля пациент скончался на больничной койке.