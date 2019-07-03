Квота за квотой

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О том, как Молдова лишается своего главного богатства

В СМИ прошла информация о том, что компания с иностранным капиталом Consoliterra в 60 населённых пунктах Молдовы скупила земли у частных владельцев. чтобы заполучить в собственность земельные участки, используются различные, обходящие закон, способы.

Закон не помеха

Действующее законодательство РМ запрещает продажу земли иностранцам. Так, согласно п. 2 ст. 6 Закона №1308 от 25.07.1997 г. «О нормативной цене и порядке купли-продажи земли», «право купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения имеют государство, физические лица, являющиеся гражданами РМ, а также юридические лица, в уставном капитале которых не содержатся иностранные инвестиции». Если же иностранные граждане или лица без гражданства стали собственниками земель сельхозназначения или земель лесного фонда, получив их в наследство или по завещанию, то, согласно п. 3 ст. 6, они вправе отчуждать эти земли, заключив юридические акты, которые вступят в силу при жизни лица, только в пользу граждан РМ.

Запрет на приобретение в собственность земель сельхозназначения и лесного фонда иностранцам прописан и в ст. 22 Закона № 81 от 18.03.2004 года «Об инвестициях в предпринимательскую деятельность».

Но, как выясняется, законодательные запреты не являются препятствием для иностранцев, поставивших перед собой цель купить землю в нашей стране. Как следует из расследования rise.md, в селе Гэвэноаса Кагульского района примерно 1/3 мелких фермеров продали свои земельные наделы (многие – ещё в 2008–2011 годах) компании с иностранным капиталом Consoliterra.

Этому же иностранному инвестору передали в собственность земли и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации некоторые жители села Вэлень Кагульского района. Продавались наделы фактически за бесценок – по 6–7 тыс. леев за гектар. По приблизительным подсчётам примэрии Вэлень, Consoliterra приобрела у сельчан около 1 тыс. гектаров земли. А по всей стране, как стало известно «АиФ в Молдове», она скупила около 8 тыс. гектаров земли.

«Среди иностранцев, что купили в РМ земли, мало таких, кто реально занимался бы сельским хозяйством. Много среди инвесторов торговцев землёй, которые приобретают её, но не обрабатывают, а через пару лет продают подороже».

Инвестор инвестору рознь

По словам председателя Ассоциации иностранных инвесторов РМ Александера Косса, исходя из данных неофициального опроса, проведённого ими на основании анализа ситуации в регионах, в которых работают компании – члены их организации, на сегодняшний день более 15% молдавских земель принадлежит иностранным гражданам. Среди них много нечестных игроков на рынке земли. Дело в том, что непорядочные инвесторы-спекулянты легко обходят молдавское законодательство, пользуясь всеми известными методами и приёмами.

– Даже если законодательство запрещает продажу земли иностранцу, а у него есть и молдавское, и румынское гражданство, разве ему не позволят купить эту недвижимость? – вопросом на вопрос отвечает А. Косс. – А если покупатель-молдаванин, имеющий румынское гражданство, берёт кредит у итальянца, немца или румына, а потом закладывает свою землю, разве можно ему запретить это сделать? Конечно же, нет. Если он передаёт свою землю в трастовое управление или заключает договор аренды на 50 лет, разве ему можно запретить это сделать? Опять же – нет. Вариантов существует масса, и их никак не запретишь, это бесполезно.

Глава Ассоциации иностранных инвесторов говорит, что при желании члены их организации могли бы воспользоваться теми же методами, к которым прибегают нечестные компании, но они не скупают, а арендуют земли, потому что соблюдают законодательство РМ.

Вместе с тем А. Косс убеждён, что пресечь практику незаконной скупки земель в Молдове невозможно, поэтому ситуацию де-факто следует сделать де-юре – снять запрет на продажу земли иностранным инвесторам, чтобы они могли вкладывать в развитие сельского хозяйства и поднимать уровень экономики РМ. Если в страну придёт порядочный инвестор, польза от него будет и людям, которые нуждаются в деньгах и готовы продать свои земли. Ведь покупать участки у них будут по рыночным, а не по бросовым ценам, как это делают некоторые лидеры, нанятые компаниями-спекулянтами.

А специфичное отношение некоторых граждан, выкрикивающих лозунги типа «Ни пяди родной земли!», по мнению собеседника «АиФ в Молдове», характерно «для слаборазвитых, маргинально ориентированных сообществ, где интеллект населения не достиг необходимого уровня для восприятия нормальной приватизации». «Иностранец с собой землю не увезёт, он только может, скупив её у крестьян, обрабатывать, применяя новые технологии, технику, выращивая продукцию и т. д.», – убеждён А. Косс.

В сельском хозяйстве без перемен

Эксперт в экономических политиках IDIS «Viitorul» Виорел Киврига выразил сожаление по поводу того, что молдавские земли, перешедшие в собственность иностранных инвесторов или граждан, уже не вернуть. Но ещё большую тревогу у собеседника «АиФ в Молдове» вызывает тот факт, что не видны положительные изменения от вклада новых владельцев в сельское хозяйство Молдовы.

– Не видно, чтобы на скупленных иностранцами землях использовались современные технологии, появлялись бы в продаже новые виды продукции, бренды, рос экспорт и многие другие составляющие, – отмечает В. Киврига. – Не видим мы положительных изменений, которые привели бы к правильному управлению земельным фондом, чтобы впоследствии ими могли воспользоваться другие как наглядным примером. Не наблюдается никаких изменений, которые спровоцировали бы небольшую революцию в сельскохозяйственном секторе. Нет солидных инвестиций в сельское хозяйство, а наблюдаемые прямые иностранные дотации ниже всяких ожиданий. К сожалению, среди иностранцев, что купили в РМ земли, мало таких, кто реально занимался бы сельским хозяйством, а много торговцев землёй, которые приобретают её, но не обрабатывают, а через пару лет продают дороже.

Эксперт сомневается в том, что каким-то образом можно защититься от подобных инвесторов-торговцев. Он говорит, что скупка земли – это бизнес, и даже если установить фильтр, вряд ли он будет действовать на все 100%. К тому же власти должны вплотную заняться этой проблемой, но вот с экономической точки зрения вряд ли кто-то будет заинтересован в этом.

Аграрное лобби

Другой эксперт IDIS «Viitorul» Татьяна Ларюшина говорит, что в нашем случае продажа земли иностранцам – это интерес аграрного лобби, но только с точки зрения земли как актива.

– Земля – один из немногих активов, какой есть у нашей страны, поэтому здесь есть специальные интересы у разных групп, – отмечает эксперт. – И если инвесторы хотят сюда войти, им нужны гарантии их инвестициям, а, как правило, гарантией является приобретение такого актива, как земля. Но местное лобби рассматривает эти ограниченные ресурсы – зе´мли – как собственный актив, который они тем же иностранным инвесторам могут перепродать и на этом заработать. Это вторая тема после боновой приватизации, при которой всё роздали – и кто-то на этом разбогател.

Таким образом, для того чтобы иностранцы не скупали земли, государство должно установить эффективные фильтры и быть заинтересованным в сохранении нашего единственного богатства. Перед новой властью стоит совсем не лёгкая задача – разрешить все те проблемы, которые успели создать Молдове и её гражданам за 10 лет правления либерально-демократические силы страны, а в последние пару лет – демократы.

Не проблема, а решение

Мнение Тэрэбуркэ

– Боюсь показаться непопулярным, но, на мой взгляд, продажа земли иностранным инвесторам – это не проблема, а решение для Республики Молдова. Программа «Пэмынт» за счёт раздробления разрушила экономические связи в аграрном сегменте, для его восстановления сельскому хозяйству нужны инвестиции. Наши власти до сих пор не только не помогали селу, но создавали невыносимые условия. Основная проблема аграрника – отсутствие оборотки. До урожая нужно купить семена, удобрения, постоянно заправлять технику топливом и прочее. К моменту появления урожая аграрий уже всем должен. Он пашет на торговцев топлива, семян и удобрений, которые за счёт процентов и прочего съедают все его средства. А потом приходит дилер. Как правило, это какой-нибудь Транс-Ойл, который говорит: куплю землю за столько – и всё. Вариантов нет, аграрий поработал, накормил всех и остался с голым пузом, ещё и должен. А иностранцы – это оборотка и основные средства. Возможно, сбыт и способ защиты. С иностранной компанией сложней воевать, а с молдаванином просто: завёл уголовное дело – и всё.

Дмитрий Тэрэбуркэ, эксперт по вопросам недвижимости

«АиФ» в цифрах

Сегодня в земельном фонде РМ 3384,6 тыс. га, около 2/3 из них – земли сельхозназначения. 1,5 млн гектаров сельхозучастков находится в частной собственности, примерно по 700 тыс. гектаров принадлежат местным публичным властям и государству.

Любовь Чегаровская