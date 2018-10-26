КВН возвращается в Кишинев

3 ноября в Национальной Филармонии имени Сергея Лункевича Региональная Лига МС КВН «Молдова» проведет вторую полуфинальную игру сезона 2018 года.

Во втором полуфинале сыграют команды: “Inflamabil” (Кишинев), “Сборная политеха” (Бендеры), “Внуки Сталина ” (Кишинев). Специальным гостем станет Владимир Борисов, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды “Днепр”.

Мероприятие состоится 3 ноября в 18.00 в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Билеты можно заказать по номеру телефона: 0788 64-64-8.