КВН возвращается в Кишинев

КВН возвращается в Кишинев

3 ноября в Национальной Филармонии имени Сергея Лункевича Региональная Лига МС КВН «Молдова» проведет вторую полуфинальную игру сезона 2018 года. 

Во втором полуфинале сыграют команды: “Inflamabil” (Кишинев), “Сборная политеха” (Бендеры), “Внуки Сталина ” (Кишинев). Специальным гостем станет Владимир Борисов, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды “Днепр”.

Мероприятие состоится 3 ноября в 18.00 в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Билеты можно заказать по номеру телефона: 0788 64-64-8.

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