Квартиры, в которых некогда жили люди, стали похожи на руины: ГИЧС опубликовал фотографии с места ЧП (ФОТО)

Квартиры, в которых некогда жили люди, стали похожи на руины: ГИЧС опубликовал фотографии с места ЧП (ФОТО)

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям непрерывно работают в доме на Рышкановке, где минувшим вечером произошёл мощнейший взрыв.

Судя по фотографиям, опубликованным пресс-службой ГИЧС, квартиры, которые пострадали от взрыва, превратились в настоящие руины, в них практически ничего не уцелело. На данный момент группа специалистов, пожарных и спасателей работают над стабилизацией и укреплением конструкций квартир, повреждённых от взрыва.

По решению ГИЧС, работы по укреплению элементов здания будут проведены в срочном порядке для того, чтобы спасатели и пожарные могли в безопасности продолжить поиски возможных жертв взрыва.

Согласно последней информации, в результате ЧП в доме на Московском проспекте скончались три человека. Ещё 9 человек, среди которых сотрудник ГИЧС, получили травмы различной степени тяжести.

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