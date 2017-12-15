Квартиры для бедных

Врио мэра Сильвия Раду сказала, что мэрия купит десять квартир, которые будут предоставлены социально незащищённым категориям граждан. По каким критериям будут определять, кому дать жильё? И. Лукьянова, Кишинёв

Отвечает Сильвиу Раду, и. о. мэра муниципия Кишинёв:

– Квартиры будут предоставлены преимущественно гражданам, у которых на руках есть окончательные судебные решения, не подлежащие обжалованию, обязывающие местные органы власти обеспечить их жилой площадью. Также жильё будет предоставляться и тем категориям горожан, которые имеют на это право по закону. Будет создана специальная комиссия, отвечающая за распределение свободных жилых помещений и тех, что приобретёт мэрия. Чтобы весь процесс был прозрачным, в состав комиссии войдут и представители гражданского общества. Вместе с тем на сайте мэрии в хронологическом порядке будут размещены списки граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и приложены пакеты документов. Члены специальной комиссии распределят жильё с учётом давности судебных решений среди тех малоимущих, которые первыми представили все необходимые документы.