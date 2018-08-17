“Квартирный вопрос” едва не довел до беды: молдаванин хотел продать почку, чтобы купить жилье (ФОТО)

25-летний уроженец Леовского района разместил в нескольких соцсетях объявление о том, что готов продать один из жизненно важных органов своего тела, чем привлёк внимание правоохранительных органов.

Несколько месяцев назад такой отчаянный способ получения денег молодому мужчине посоветовал односельчанин. Деньги ему понадобились для того, чтобы купить квартиру в Кишиневе и начать жить отдельно от семьи.

Центр по борьбе с трафиком людей возбудил уголовное дело для выяснения всех обстоятельств инцидента. Также его сотрудники отправились к мужчине, готовому расстаться со своей почкой, и убедили его отказаться от столь опасного поступка.

В связи с этим Центр по борьбе с трафиком людей предупреждает, что размещение и распространения подобных объявлений о продаже человеческих органов или тканей карается штрафом в размере от 25 000 до 37 500 леев или общественные работы на срок от 180 до 240 часов – для физического лица, и штрафом в размере от 65 000 до 80 000 леев – для юридического лица.