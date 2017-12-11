Квартира в Кишиневе, где несколько лет орудовали сутенеры, была конфискована

Апелляционная палата Кишинева приняла решение о конфискации квартиры по адресу Друмул Табере, 25, которая использовалась преступной группировкой, промышлявшей трафиком детей и сутенерством.

Речь о двух гражданках Молдовы и гражданке Израиля, которые весной текущего года были приговорены к 12, 5 и 7 годам лишения свободы за создание этой группировки. В 2009-2014 годах они завербовали несколько девушек, в том числе несовершеннолетних, из социально-уязвимых семей, для занятия проституцией. Преступные услуги предоставлялись именно в этой квартире.

Как сообщили в Генпрокуратуре, эта квартира, которую члены группировки снимали, уже попадала в поле зрения полиции в связи с подозрением, что там могут предоставлять сексуальные услуги члены группировки Александра Коваля по прозвищу «Шалун».

На квартиру ранее накладывался секвестр, однако владельцам жилья дважды в суде удалось добиться его снятия.

Решение Апелляционной палаты, постановившей все же конфисковать квартиру, окончательное и подлежит исполнению, однако может быть обжаловано в Высшей судебной палате.