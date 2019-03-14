Кусочек Молдовы в Беларуси: первый спецмагазин по продаже молдавских вин открыли в Минске (ФОТО)

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В Беларуси открылся первый специализированный магазин по продаже молдавских вин «La Moldova», который разместился в историческом центре города Минска.

В его инаугурации принял участие посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, а в качестве гостей присутствовали также бизнесмены, представители администрации города Минска, члены молдавской диаспоры. Вина из Молдовы высоко оценили в Беларуси. Виктор Сорочан отметил, что идея открытия в Минске первого специализированного магазина по продаже молдавских вин возникла в прошлом году, во время проведения в столице Беларуси Фестиваля молдавского вина.

Совместными усилиями с молдо-белорусским предприятием «Кодру» и при поддержке местных властей удалось реализовать этот проект с целью продвижения молдавской винной продукции хорошего качества. В специализированном магазине по продаже молдавских вин «La Moldova» будет предлагаться бесплатная дегустация вин. Здесь будут представлены также традиционные молдавские закуски, передаёт vinmoldova.md. Залы магазина оформлены в молдавском национальном стиле. В «Casa Mare» будет проходить дегустация вин, а «Crama Moldoveneasaca» – зал продаж.

– Надеемся, что это место полюбят белорусы и гости Минска, что позволит еще лучше узнать нашу прекрасную страну – Молдову! — заявил посол РМ в Беларуси.