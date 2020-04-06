Кусочек колбасы и хлеб с маслом: как кормят пациентов с COVID-19 в Румынии

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Пациенты, которые лечатся от коронавируса в больнице румынского уезда Нямц, пожаловались на скудное питание. Так, больным предлагают на завтрак маленький кусочек колбасы, два кусочка хлеба и 30 граммов сливочного масла.

Фото завтрака появилось в соцсети. Снимок сопроводили комментарием пациента.

– Я решила показать условия в больнице, так как хочется кричать от негодования, я очень расстроена. Государство «доит» нас столько лет, а теперь, когда нам нужна от него поддержка, мы как всегда должны справляться самостоятельно. Где наши деньги? Мы устали от того, что нам лгут и десятилетиями обворовывают, – таков крик души больного.

На данный момент в Румынии 4,057 инфицированных коронавирусом. Число летальных исходов составляет 157.

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