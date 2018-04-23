Кусочек Голландии в Молдове: в Бардаре зацвело около 5 тысяч тюльпанов (ФОТО, ВИДЕО)

В связи с этим этот населенный пункт в выходные дни занял первое место в Молдове по посещаемости. Сотни местных жителей, а также иностранцев приехали сюда полюбоваться красотой весенних цветов.

Тюльпаны, которые уже вовсю цветут в селе Бардар Яловенского района, произвели фурор на местных жителей и туристов, передаёт prime.md. Сфотографироваться на впечатляющем фоне цветочного ковра приезжали даже новобрачные.

По словам владельца плантации, в этом году в общей сложности расцвело около 5 тысяч тюльпанов разных видов, цветов и форм. Кроме этого, флорист рассказал, что тюльпаны на данный момент переходят в вегетативный период, когда цветы вот-вот осыпятся. Поэтому сейчас им предстоит кощунственная, но необходимая операция – срывание бутонов, которая гарантирует хороший рост цветов в следующем году.

Тем не менее у желающих полюбоваться на плантацию тюльпанов еще будет такая возможность на следующей неделе, так как самые свежие бутоны останутся пока нетронутыми.