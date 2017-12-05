Кусачая нетрезвая девушка-скандалистка может сесть в тюрьму на 3 года

18-летняя жительница Кишинева рискует угодить за решетку в первый год своего совершеннолетия из-за пьяной выходки.

Инцидент произошел на прошлой неделе в доме по улице Анестиади, где в одной из квартир молодежь устроила шумную пьянку. Возмущенные соседи вызвали полицию, которая забрала нескольких участниц вечеринки в участок, пишет canal3.md.

Там самая буйная из них устроила настоящее шоу: нецензурно выражалась, кидалась стульями и покусала репортера.

Неадекватная девушка провела 72 часа в изоляторе, после чего была отпущена на свободу, но уже с заведенным на нее делом по статье «хулиганство». Если девушка будет признана виновной, ей грозит наказание в виде штрафа от 27.000 до 52.500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до 3 лет.