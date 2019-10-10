Куртка, обувь, телефон и деньги: гость обчистил хозяина после застолья

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После застолья с малознакомым товарищем 26-летний бендерчанин лишился имущества. Сначала они вместе выпивали в квартире дома по улице Индустриальной. Под утро, когда были осушены две бутылки водки, хозяин жилья отправился спать. Этим обстоятельством воспользовался гость.

Прихватив чужую куртку, обувь, мобильный телефон и 300 приднестровских рублей, он ушёл, как говорится, по-английски, не прощаясь. Обнаружив пропажу вещей, потерпевший обратился в милицию. Личность ночного гостя оперативники установили. Им оказался 36-летний житель города. Дома у подозреваемого обнаружили краденое. Деньги он уже успел потратить, сообщает mvdpmr.org.

По факту кражи проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.