Курсы не посещали, экзамены не сдавали, а права получили: за незаконный “бизнес” четверым жителям севера грозит уголовное наказание

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Жителю Дондюшанского района было предъявлено обвинение по 19 эпизодам извлечения выгоды из влияния. Вместе с ним на скамью подсудимых попадут ещё три человека: председатель филиала Союза автоводителей в Окнице и два инструктора. Они обвиняются в подделывании документов.

Согласно материалам дела, в период с февраля по май 2019 года житель Дондюшанского района вымогательством получил от 19 учеников автошколы 7 000 евро, пообещав взамен повлиять на членов экзаменационной комиссии Отдела регистрации транспортных средств и квалификации водительского состава в Окнице. За 350-500 евро ученикам гарантировали успешную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения категорий «В» и «С».

В свою очередь председатель окницкого филиала Союза автоводителей и два инструктора подделывали документы, которые подтверждали зачисление в автошколу и успешную сдачу экзамена на получение прав категории «С». Это происходило даже в тех случаях, когда так называемые ученики не посещали курсы и не присутствовали на внутреннем экзамене.

Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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