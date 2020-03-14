Курсирующие через Центр троллейбусы не будут останавливаться на некоторых остановках

Курсирующие через Центр троллейбусы не будут останавливаться на некоторых остановках

С сегодняшнего дня столичные троллейбусы, проезжающие по проспекту Штефана чел Маре и по улице Измаил, не будут останавливаться на остановках в зоне Центрального рынка. Об этом сообщили в управлении электротранспорта Кишинёва (RTEC).

Данные меры приняты для того, чтобы избежать большого скопления пассажиров, которые посещают Центральный рынок, а также чтобы снизить риск заражения COVID-19, — говорится на странице управления в Facebook.

Ранее Ион Чебан распорядился закрыть c понедельника, 16 марта, Центральный рынок Кишинёва из-за угрозы распространения нового типа коронавируса.

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