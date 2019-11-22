Курс валют в конце недели: евро подорожает, а доллар подешевеет

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В конце этой недели, согласно официальному курсу валют, установленному Национальным банком Молдовы, евро подорожает, а доллар подешевеет.

Таким образом, в ближайшие три дня евро будет стоить 19 леев и 32 бана, что на четыре бана больше, чем вчера, а курс доллара США снизится на один бан, и составит 17 леев 43 бана, передаёт moldpres.md.

Румынский лей подорожает на один бан, и будет стоить 4 лея и 4 бана. Российский рубль и украинская гривна сохранят свою стоимость в 27 и 72 бана соответственно.