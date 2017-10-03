Курс валют на вторник: евро снова дешевеет

Сегодня один евро будет стоить на 13 банов дешевле, чем вчера.

Таким образом, официальная стоимость валюты, установленная Национальным банком Молдовы на 3 октября, составит 20 леев 67 банов.

На 1 бан меньше, чем в понедельник, будет стоить доллар. Его оценили в 17 леев 60 банов.

Румынский лей потеряет 2 бана. Он будет стоить 4 лея 50 банов.

Украинская гривна и российский рубль не изменят своих значений. Они будут стоить 66 банов и 30 банов соответственно.