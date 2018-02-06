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Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают дешеветь

Курс валют на вторник: доллар и евро продолжают дешеветь

Значения остальных валют практически не изменятся. 

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют на вторник, 6 февраля. Доллар США продолжает падать. Сегодня он будет стоить еще на 4 бана меньше, чем вчера, а именно 16 леев 62 бана.

12 банов за сутки потеряет евро. Его курс составит 20 леев 69 банов за единицу.

Минус 1 бан у румынского лея, который сегодня будет стоить 4 лея 46 банов. Украинская гривна и российский рубль останутся без изменений – 59 и 29 банов соответственно.

 

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