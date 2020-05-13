Курс валют на среду: сколько будут стоить доллар и евро

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Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на среду, 13 мая.

Так, доллар подорожает на 9 банов. Его стоимость сегодня составит 17 леев 97 банов.

Евро прибавит сразу 12 банов и будет стоить 19 леев 47 банов.

Плюс 3 бана у румынского лея – его цена составит 4 лея 3 бана. Украинская гривна будет стоить 97 банов, что на 1 бан больше, чем вчера. А российский рубль сохранит свой курс – 24 бана.

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