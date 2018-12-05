Курс валют на среду: после резкого скачка евро обвалился

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на среду, 5 декабря.

После того, как к выходным курс евро резко подорожал на 14 банов, к середине недели его прежняя цена стабилизировалась. Так, сегодня единая европейская валюта подешевела на 11 банов, её стоимость сегодня составляет 19 леев 43 бана.

Доллар тем временем продолжает медленно падать. Его стоимость сегодня опустилась на 4 бана и составила 17 леев и 15 банов.

Румынский лей тоже подешевел, но на 2 бана – до 4 леев и 17 банов. А украинская гривна и российский рубль остаются неизменными. Их стоимость составляет сегодня 60 банов и 25 банов соответственно.