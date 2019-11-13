Курс валют на среду: лей обесценился по отношению к доллару и евро

Курс валют на среду: лей обесценился по отношению к доллару и евро

Национальная валюта несколько обесценится в среду по отношению к евро и доллару. Таковы официальные данные Национального банка Молдовы (НБМ).

Таким образом, евро сегодня будет стоить 19 леев и 23 бана, что на один бан больше, чем вчера. Доллар подорожает на два бана – до 17 леев и 45 банов, передаёт moldpres.md.

Румынский лей будет стоить 4 лея и 03 бана, что идентично его вчерашней стоимости. Украинская гривна также сохранит свою стоимость в 71 бан. Курс российского рубля тоже останется неизменным – 27 банов.

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