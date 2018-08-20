Курс валют на сегодня: и евро, и доллар пошли в рост

Нацбанк Молдовы обнародовал курс валют на понедельник, 20 августа.

Единая европейская валюта укрепляется. Так, евро сегодня, прибавив 8 банов, стоит 18,99 лея.

Доллар США так же неспешно, но стабильно растет. Сегодня он подорожал на 5 банов и стоит 16,68 лея.

Несколько выросли в цене румынский лей и украинская гривна. Первый прибавил два бана и стоит 4,07 лея, вторая – один бан: 0,60 лея. Российский рубль стоит ни больше, ни меньше, чем в пятницу: 0,24 лея.