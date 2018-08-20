Курс валют на сегодня: и евро, и доллар пошли в рост

Курс валют на сегодня: и евро, и доллар пошли в рост

Нацбанк Молдовы обнародовал курс валют на понедельник, 20 августа.

Единая европейская валюта укрепляется. Так, евро сегодня, прибавив 8 банов, стоит 18,99 лея.

Доллар США так же неспешно, но стабильно растет. Сегодня он подорожал на 5 банов и стоит 16,68 лея.

Несколько выросли в цене румынский лей и украинская гривна. Первый прибавил два бана и стоит 4,07 лея, вторая – один бан: 0,60 лея. Российский рубль стоит ни больше, ни меньше, чем в пятницу: 0,24 лея.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий



Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md