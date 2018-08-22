Курс валют на сегодня: евро резко рванул вверх

Нацбанк Молдовы обнародовал курс основных валют по отношению к лею на среду, 22 апреля.

Единая европейская валюта совершила резкий скачок вверх и подорожала сразу на 20 банов. Сегодня евро стоит 19.30 лея.

Доллар так же стабилен и прибавляет постоянно, но понемногу. Сегодня он стоит на 1 бан дороже: 16,75 лея.

На 5 банов вырос в цене румынский лей: его цена составляет 4,15 молдавского лея. Российский же рубль и украинская гривна стабильно неизменны: 0,24 и 0,60 лея соответственно.