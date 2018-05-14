Курс валют на сегодня: евро подрос, доллар немного подешевел

Национальный банк Молдовы опубликовал курс основных мировых валют по отношению к молдавскому лею на сегодня, 14 мая.

Так, евро восстанавливает утраченные позиции: его цена выросла сразу на 7 банов и составила 19,78 лея по сравнению с прошедшей пятницей.

Доллар же, напротив, несколько “сдал”: он стоит сегодня 16,56, снизившись в цене на 2 бана.

На 2 бана подрос румынский лей: сегодня он стоит 4,26 молдавского. Российский же рубль и украинская гривна не изменились в цене: 0,26 и 0,63 лея соответственно.