Курс валют на сегодня: евро и доллар продолжают расти в цене

Нацбанк Молдовы обнародовал курс основных валют по отношению к лею на вторник, 21 августа.

Единая европейская валюта, похоже, “заразилась” стабильностью от доллара и вновь прибавила в цене, на этот раз перевалив за рубеж в 19 леев. Так, евро подорожал на 11 банов и стоит сегодня 19,10 лея.

Доллар США неизменно стабильно понемногу прибавляет: сегодня он стоит 16,74 лея, что на шесть банов больше, чем в первый день текущей недели.

Три бана прибавил румынский лей, и стоит 4,10 молдавского лея. Украинская гривна и российский рубль остались при своих: 0,60 и 0,24 лея соответственно.