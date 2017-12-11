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Курс валют на сегодня: доллар подрос, а евро упал в цене

Курс валют на сегодня: доллар подрос, а евро упал в цене

Выходные не пошли на пользу европейской валюте.

Согласно информации Нацбанка Молдовы, сегодня, 11 декабря, один доллар будет стоить 17 леев 25 банов, что на три бана больше, чем накануне.

Евро, напротив, снизился в цене на 5 банов и будет стоить 20 леев 25 банов.

Украинская гривна осталась на своих воскресных позициях: ее цена составляет 0,63 лея, румынский лей упал на один бан и продается по 4,37 молдавских леев, а российский рубль так же стоит 0,29 лея.

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