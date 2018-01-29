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Курс валют на сегодня: доллар падает, евро – растет

Курс валют на сегодня: доллар падает, евро – растет

Нацбанк Молдовы сообщает о стоимости основных валют сегодня, 29 января.

Так, американский доллар стал дешевле на 5 банов по сравнению с пятницей, и стоит сегодня 16 леев 75 банов.

Единая европейская валюта же немного, но “прибавила в весе”, и стоит сегодня 20 леев 85 банов – на 2 бана больше, чем в пятницу.

Российский рубль, румынский лей и украинская гривна стабильны, и стоят столько же, сколько в конце прошлой недели – 0,30 лея, 4,46 лея и 0,58 лея соответственно.

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