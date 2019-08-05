Курс валют на понедельник: евро подорожает

Курс валют на понедельник: евро подорожает

Национальный банк Молдовы установил на понедельник, 5 августа, официальный курс валют в 19 леев 79 банов за евро – на 12 банов больше, чем в выходные дни. 

Доллар подорожает на один бан, и будет стоить 17 леев 84 бана. Румынский лей укрепит свои позиции на три бана, и достигнет уровня 4 лея 18 банов, передаёт moldpres.md.

Для украинской гривны НБМ установил официальный обменный курс в размере 69 банов, что на один бан меньше, чем в выходные дни. Цена российского рубля останется неизменной – 27 банов.

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