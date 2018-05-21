Курс валют на понедельник: евро и доллар немного подросли

Курс валют на понедельник: евро и доллар немного подросли

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют на сегодня, 21 мая.

Так, доллар вырос на 5 банов. Сегодня его стоимость составляет 16, 67, а вчера – 16, 62.

Евро тоже подорожает, но на 4 бана. Сегодня его курс составляет 19, 64, а вчера составлял 19, 60.

Что касается украинской гривны, то ее курс останется практически неизменным, а румынский лей возрастёт буквально на 1 бан. Незначительно упадёт в цене только российский рубль – с 0.2682 до 0.2681.

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