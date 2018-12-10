Курс валют на понедельник: доллар и евро продолжают расти

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на понедельник, 10 декабря.

Так, по данным НБМ, стоимость единой европейской валюты сегодня подрастёт на 9 банов и составит 19 леев 57 банов. Доллар поднимется на 1 бан и будет стоить 17 леев 19 банов.

Румынский лей подскочит на 3 бана. Его стоимость составит 4 лея 21 бан. Украинская гривна сохранит свои позиции и будет стоить 61 бан. Российский рубль также останется неизменным – 25 банов.