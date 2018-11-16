Курс валют на пятницу и выходные: евро резко устремился вверх

Национальный банк Молдовы установил курс основных валют в стране на 16, 17 и 18 ноября.

Так, по данным НБМ, единая европейская валюта продолжает резкие скачки. К выходным её стоимость подрастёт на 9 банов и составит 19 леев и 31 бан.

Тем временем доллар продолжает свой медленный рост и вновь прибавляет 2 бана. Его цена в пятницу и выходные составит 17 леев и 7 банов.

Румынский лей тоже подорожает на 2 бана – до 4 леев 14 банов. А курсы российского рубля и украинской гривны не изменились – эти валюты будут стоить 0,25 и 0,61 леев соответственно.