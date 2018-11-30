Курс валют на пятницу и выходные: евро резко подскочил на 14 банов

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 30 ноября, 1 и 2 декабря.

Единая европейская валюта прибавит сразу 14 банов. Её стоимость в пятницу и выходные составит 19 леев 58 бана.

Доллар тем временем останется неизменным – его стоимость составит 17 леев 23 бана.

Румынский лей подорожает к выходным на 3 бана – до 4 леев и 20 банов. Украинская гривна и российский рубль также останутся неизменными. Их стоимость составит 60 банов и 25 банов соответственно.