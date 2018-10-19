Курс валют на пятницу и выходные: евро продолжает падать в цене, а доллар держит позицию

Курс валют на пятницу и выходные: евро продолжает падать в цене, а доллар держит позицию

Национальный банк Молдовы сообщил о курсе валют на 19, 20 и 21 октября.

Единая европейская валюта вновь сбавила в цене – теперь на 6 банов, и стоит сегодня 19,54 лея. А доллар, в отличие от евро, удержал вчерашнюю позицию: его стоимость по-прежнему составляет 16 леев 97 банов.

Румынский лей тоже немного подешевел – на 2 бана, его стоимость сегодня составляет 4,18 леев. А курсы российского рубля и украинской гривны не изменились – эти валюты стоят сегодня 0,25 и 0,60 леев соответственно.

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