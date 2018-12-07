Курс валют на пятницу и выходные: евро и доллар подорожают

Курс валют на пятницу и выходные: евро и доллар подорожают

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 7, 8 и 9 декабря.

Так, по данным НБМ, единая европейская валюта прибавит в цене 4 бана. Её стоимость сегодня и в выходные составит 19 леев и 48 банов.

На 6 банов подорожает и доллар, он будет стоить 17 леев и 18 банов.

Незначительно понизится цена на румынский лей – до 4 леев и 17 банов. А стоимость украинской гривны и российского рубля останутся неизменными – 61 бан и 25 банов соответственно.

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