Курс валют на начало ноября: евро подорожает, а доллар сохранит позицию

Курс валют на начало ноября: евро подорожает, а доллар сохранит позицию

В первые дни ноября единая европейская валюта подорожает на семь банов. Таков официальный курс данной валюты, установленный Национальным банком Молдовы (НБМ).

Таким образом, евро будет стоить в ближайшие три дня 19 леев и 55 банов, а доллар США сохранит свою стоимость в 17 леев и 53 бана, передаёт moldpres.md.

Румынский лей подорожает на один бан, и будет стоить 4 лея 10 банов.

Для украинской гривны и российского рубля НБМ установил котировки, идентичные вчерашним, то есть рубль по-прежнему будет стоить 27 банов, а гривна – 70 банов.

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