Сколько будут стоить доллар и евро в пятницу и выходные

Сколько будут стоить доллар и евро в пятницу и выходные

В конце этой недели единая европейская валюта и доллар США подорожают. Таковы официальные данные Национального банка Молдовы.

В ближайшие три дня евро будет стоить 19 леев и 80 банов, что на 15 банов больше прошлого курса. Официальный курс доллара поднимется на 7 банов и составит 17 леев и 91 бан, пишет moldpres.md.

Румынский лей подорожает на 3 бана и будет стоить 4 лея и 18 банов. Украинская гривна и российский рубль подорожают на 1 бан и будут стоить 71 и 26 банов соответственно.

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