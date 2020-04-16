Курс валют на четверг: сколько будут стоить основные валюты в стране

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Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют на четверг, 16 апреля.

Доллар США подешевеет еще на 10 банов. Его цена сегодня составит 17 леев 75 банов.

У евро минус 17 банов. Сегодня он будет стоить 19 леев 36 банов.

Румынский лей потеряет 4 бана. Его цена составит 4 лея ровно. У российского рубля минус 1 бан – 23 бана. Украинская гривна не изменится – 65 банов за единицу.

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