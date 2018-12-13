Курс валют на четверг: евро подешевел ещё на 8 банов

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют на четверг, 13 декабря.

По данным НБМ, в четверг стоимость единой европейской валюты упадёт ещё на 8 банов – до 19 леев и 54 банов.

А доллар продолжает медленный рост и прибавит в четверг 2 бана. Его цена составит сегодня 17 леев и 24 бана.

У румынского лея – минус 2 бана. Он будет стоить 4 лея и 19 банов. А украинская гривна и российский рубль вернуться к своим прежним позициям и будут стоить сегодня 61 бан и 25 банов соответственно.