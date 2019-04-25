Курс валют на четверг: евро подешевеет на 10 банов

Единая европейская валюта подешевеет сегодня на 10 банов и будет стоить 20 леев 3 бана. Официальный курс валют на четверг обнародовал Национальный банк Молдовы.



Американский доллар также подешевеет – на один бан, до 17 леев 87 банов. Один бан потеряет и румынский лей, его курс составит 4 лея 21 бан.

Украинская гривна подорожает на один бан, и будет стоить 67 банов, а российский рубль, напротив, подешевеет на один бан – до 27 банов.

По данным НБМ, в марте молдавский лей несколько обесценился – в среднем на 0,4% по отношению к американскому доллару.