Курс валют на 4 дня: доллар вплотную приблизится к 17 леям, евро существенно подорожает

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 31 мая, а также 1, 2 и 3 июня.

Доллар подорожает еще на 5 банов. Сегодня и в предстоящие три дня его стоимость составит 16 леев 95 банов.

Тем временем евро подорожает сразу на 18 банов. Он будет стоить 19 леев 70 банов.

На 4 бана подорожает румынский лей – 4 лея 24 бана. Один бан прибавит российский рубль, который будет стоить 27 банов за единицу. Украинская гривна не изменится – 64 бана.