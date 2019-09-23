Курс валют: лей продолжает укрепляться

Согласно официальному курсу, установленному Национальным банком Молдовы, в начале новой недели евро и доллар подешевеют. 

Таким образом, евро будет стоить в понедельник, 23 сентября, 19 леев и 46 банов, что на шесть банов меньше, чем в конце прошлой недели, а доллар подешевеет на один бан, и будет стоить 17 леев и 62 бана.

Также на один бан снизится курс румынского лея, который будет стоить 4 лея и 10 банов.

Украинская гривна, наоборот, подорожает на один бан, и будет стоить 72 бана. Стоимость российского рубля останется неизменной и составит 27 банов.

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