Курс валют: доллар и евро незначительно подорожают

Курс валют: доллар и евро незначительно подорожают

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на вторник, 12 мая.

Доллар подорожает на 5 банов. Его стоимость составит 17 леев 88 банов. А евро прибавит 2 бана и будет стоить 19 леев 35 банов.

Румынский лей останется неизменным – 4 лея ровно. Украинская гривна и российский рубль тоже сохранят свой вчерашний курс и будут стоить 66 банов и 24 бана соответственно.

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