Курс евро продолжает снижаться

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В начале новой недели курс единой европейской валюты продолжит снижаться по отношению к молдавскому лею.

В понедельник, 11 ноября, официальный курс евро, установленный Национальным банком Молдовы, составит 19 леев и 20 банов, что на девять банов меньше, чем в минувшие дни. Доллар США сохранит свой курс в 17 леев и 41 бан.

Румынский лей подешевеет на два бана, и будет стоить 4 лея и 3 бана, а украинская гривна подорожает на один бан, до 71 бана.

Курс российского рубля останется прежним, то есть, на уровне 27 банов.