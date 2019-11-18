Курс евро повысится на 10 банов

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В начале новой недели единая европейская валюта подорожает на десять банов и ее официальный курс, установленный Национальным банком Молдовы, составит 19 леев и 42 бана.

Доллар США в понедельник, 18 ноября, будет стоить 17 леев и 60 банов, что на два бана больше, чем в конце минувшей недели.

Румынский лей подорожает на два бана и будет стоить 4 лея и 7 банов.

Курс российского рубля и украинской гривны останется неизменным. Рубль по-прежнему будет стоить 27 банов, а гривна – 72 бана.