Курс доллара США снизится по отношению к молдавскому лею

Курс доллара США снизится по отношению к молдавскому лею

Доллар США подешевеет сегодня на три бана, и будет стоить 17 леев и 72 бана. Таков официальный курс, установленный Национальным банком Молдовы на 16 июля.

Вместе с тем, евро подорожает на один бан, и будет стоить 19 леев и 99 банов.

Курс украинской гривны останется неизменным, то есть на уровне 68 банов.

То же самое произойдет и с румынским леем, стоимость которого останется прежней – 4 лея и 22 бана.

Неизменной останется и стоимость российского рубля, который будет стоить 28 банов, пишет moldpres.md.

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