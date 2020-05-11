Курьёзный случай в Авдарме: неизвестные ограбили мусоросвалку на сотни евро

Курьёзный случай в Авдарме: неизвестные ограбили мусоросвалку на сотни евро

Курьезный случай произошёл в селе Авдарма – неизвестные ограбили мусоросвалку. Ущерб селу превысил тысячу евро.

Инцидент произошел в ночь на 9 мая. Неизвестные похитили часть ограждения с территории централизованной мусорной свалки села Аварма. Всего было украдено 115 листов профнастила. Предварительная сумма ущерба составляет 25 тысяч леев, передаёт gagauzinfo.md.

По факту произошедшей кражи ведется следствие.

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