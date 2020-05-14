Курьёзное ДТП: БТР снёс забор и “припарковался” во дворе жилого дома (ВИДЕО)

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В Григориополе по улице Гагарина боевая машина советских времён МТ-ЛБ врезалась в забор жилого дома. У бронетранспортёра заклинило поворотный механизм.

МТ-ЛБ сначала наехал на дерево, затем на железобетонный столб и остановился во дворе частного дома, при этом снёс забор.

Военный тягач перевозил пушку из Дубоссар в Тирасполь на ремзавод, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пострадавших нет. Ведётся проверка, обстоятельства ДТП будут установлены в ходе разбирательства.

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