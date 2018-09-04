Курьезное ограбление в Рыбнице: пока хозяин смотрел салют, вор обчистил квартиру

В дежурную часть отдела внутренних дел поступило сообщение о хищении драгоценностей из квартиры дома на улице Вершигоры. Из рассказа потерпевшего милиционеры узнали, что в то время, пока заявитель с семьёй находился на площади и смотрел праздничный салют, неизвестный проник в жильё через незапертый балкон.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, из кухни вор похитил французский коньяк, а из шкатулки, которую обнаружил в комнате, – ювелирные украшения. Сумма ущерба составила свыше 3000 рублей ПМР.

В результате оперативно-розыскных мероприятий кража была раскрыта по горячим следам. Злоумышленником оказался 15-летний рыбничанин. Подросток проживает в соседнем подъезде. Выждав время, он перелез со своего балкона на чужой. Взяв имущество потерпевшего, удалился. Подозреваемого задержали, когда он находился в гостях. Украденные золотые украшения находились при нём.

По заявлению горожанина проводится разбирательство, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.