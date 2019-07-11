Курение стало причиной пожара в Бендерах: один человек погиб, ещё один – в больнице

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Жительница Бендер сообщила, что в соседнем частном доме вспыхнул пожар.

Как пишет mvdpmr.org, пламенем было охвачено около 25 кв. м жилища. Проникнув в здание, пожарные обнаружили в прихожей на полу обгоревшего мужчину.

Пострадавшего вынесли на улицу, где уже ждала “скорая”. Мужчина 48 лет был госпитализирован в реанимационное отделение Бендерской городской больницы. Он получил ожоги 70% тела, а также верхних дыхательных путей. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В то же время, в комнате, где произошло возгорание, пожарные обнаружили бездыханное тело хозяина дома. Мужчина 63 лет сгорел прямо на кровати. По словам соседей, пенсионер злоупотреблял спиртным и часто курил в доме.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.